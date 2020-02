“Carnevale in…Comune”, tra Bitritto e Loseto due giorni all’insegna del divertimento

''In comune. Perché insieme è più bello'' è il motto di una festa che quest’anno si fa doppia, nel nome dell’amicizia e della collaborazione tra comunità vicine nello spazio ma anche – e soprattutto – nello spirito. Nel periodo più frizzante dell’anno, le Associazioni Antigua Lusitum e Atletica Bitritto presentano il loro primo “Carnevale in…Comune”, una due giorni all’insegna del divertimento e della celebrazione del legame con il proprio territorio.

Si parte sabato 15 febbraio da Loseto, con una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che prenderà avvio alle 15.30 dalla Parrocchia del Salvatore, per arrivare in Piazza Vittorio Emanuele II. L’evento, organizzato dall'associazione Antiqua Lusitum A.C.P.S. con la partecipazione della Onlus Opera San Nicola, delle Parrocchie San Giorgio e del Salvatore e dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II – De Marinis”, terminerà con una festa per tutta la famiglia, con animazione, musica, cibo e tanto divertimento.

A seguire, domenica 16 febbraio, sarà la volta di Bitritto, dove la sfilata dei carri partirà alle 9.30 dalla Chiesa della Trasfigurazione (Largo Monsignor Magrassi) per giungere, infine, in Piazza Aldo Moro. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Atletica Bitritto, con il patrocinio del Comune di Bitritto, gode dell’ampia partecipazione delle numerose associazioni cittadine.

Un momento di grande condivisione e affiatamento, dunque, che per la prima volta vede le due realtà territoriali unire le proprie risorse e idee per una festa in comune, capace di rappresentare un vero spirito di collaborazione e il senso di sentirsi parte attiva e integrante della Città Metropolitana di Bari.