"Carnevale Polignanese 2020", maschere, coriandoli, luci e colori per un'atmosfera unica di festa

L'ASSOCIAZIONE "Meravigliosa Maschera" ORGANIZZA L'EVENTO "Carnevale Polignanese 2020"

A Febbraio Polignano a Mare è invasa da maschere, coriandoli, luci e colori che creano un'atmosfera di festa unica: è il Carnevale Polignanese. Una festa dalle origini antichissime che oggi rappresenta un evento folcloristico in cui si mescolano tradizioni e divertimento dando vita a spettacoli unici.

Il Carnevale a Polignano permette a chiunque, per qualche giorno, di trasformarsi nel personaggio dei propri sogni.

Le date:

16 Febbraio 2020 ore 11:00 (Partenza Zona C2)

23 Febbraio 2020 ore 11:00 (Partenza Zona C2)

23 Febbraio 2020 ore 15:00 (Partenza Campo sportivo Madonna D'Altomare)

25 Febbraio 2020 ore 15:00 (Partenza Zona C2)

Invitiamo tutti a seguire il Corteo dalla Partenza della Manifestazione.



Vi informiamo che nella zona C2 (Via Lepore) ci sono parcheggi gratuiti.



Ingresso Libero