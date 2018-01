624^ Edizione del Carnevale di Putignano "Chi ride vive di più"

CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018, SARÀ UN CARNEVALE TUTTO DA RIDERE! Tanti gli effetti benefici della risata, fa bene a chi ride e a chi guarda ridere, e non può che ridere a sua volta. Fra gli effetti benefici della risata gli studiosi riconoscono anche che questa allenta la tensione, aiuta a superare l’imbarazzo e a esorcizzare la paura. Insomma la carta vincente in qualsiasi campo e situazione è ridere. Appositi studi hanno evidenziato che oggi si ride in media 6 minuti al giorno, contro i 18 minuti degli anni cinquanta. Sempre in tema di statistiche è stato dimostrato che le coppie che ridono di più sono quelle che resistono più a lungo. La prima edizione del Carnevale di Putignano risale al lontanissimo 1394. Questo conferisce alla città il prestigioso primato di ospitare uno dei carnevali più antichi del mondo. In pratica 623 anni di risate e divertimento.



Ecco perché il claim e il mood di questa nuova edizione non poteva che essere:



CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 – Chi ride vive di più!

LE SFILATE:

Prima sfilata il 28 gennaio 2018 Via Conversano 3/F alle 15.30

Seconda sfilata il 4 febbraio 2018 in Corso Umberto I alle 15.30

Terza sfilata l'11 febbraio 2018 in Corso Umberto I alle 15.30

Qurat sfilata il 13 febbraio 2018 alle 19.00

INFO PREZZI SFILATE http://www.carnevalediputignano.it/programma-ed-eventi/prezzi-sfilate/