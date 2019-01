In attesa della presentazione ufficiale dell'edizione 2019 proseguono i preparativi per il Carnevale di Putignano. Già note le date delle sfilate, che avranno inizio domenica 17 febbraio. 625ª edizione del Carnevale di Putignano. Appuntamento il 17 e 24 febbraio, il 3 e 5 marzo 2019 per le sfilate dei giganti di cartapesta!

