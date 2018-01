A Rutigliano Benedizione degli animali, stand gastronomici, animazione musicale, palloni aerostatici e mostre d’arte

Il 17 Gennaio è anche l’inizio del Carnevale: gli artigiani rutiglianesi della terracotta ne approfittano per schernire le personalità più in vista della città e, per estensione, della politica nazionale, dello sport, della televisione; personaggi riprodotti in furbesche e ironiche terrecotte sonore.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Pineta Comunale - dalle ore 8 alle ore 22 :

Festa di Sant’Antonio Abate

Fiera del Fischietto di Terracotta

Stand di fischietti, gastronomia e animazione musicale

Sagrato Chiesa di San Domenico - ore 16 :

Benedizione degli animali

Largo Domenico Divella - ore 20 :

Lancio di palloni aerostatici

Museo del Fischietto di Terracotta - Palazzo San Domenico

Aperto al pubblico con ingresso libero

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 23

Palazzo San Domenico

Mostra fotografica: “Rutigliano, il Mio paese”

Collettiva d’Arte: “Contaminazioni tra Pittura e Argilla”

Museo Archeologico - Piazza XX Settembre

Collettiva d’Arte: “Contaminazioni tra Pittura e Argilla”