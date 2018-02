Live e djset nella festa di carnevale del Demodè

Sabato 10 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto uno speciale “Carnival party” durante il quale sarà proposta l’esibizione live degli Amici di Carletto, nella prima parte e a seguire le selezioni musicali del progetto Dj’s From Whazupp, artisti che celano la loro identità dietro a grandi emoticon, le ormai comunissime espressioni simboliche realizzata tramite determinate combinazioni di caratteri, con la quale si esprimono stati d'animo.

Ad aprire musicalmente la serata saranno i musicisti della band che ripropone in chiave rock i successi dei cartoni animati più noti del ventennio ’70 e ’90, che rappresenta il boom della tv commerciale e dei lavori animati da essa trasmessi.

Francesco Luiso e Liliana Marzo in voce, Alessandro Cappa e Antonio Vegius alle chitarre, Nico Pagano alla batteria e Annalisa Visaggi al basso suonano mascherati in modo differente ad ogni concerto, eseguendo spesso dei medley, ovvero più brani, eseguiti in sequenza senza interruzioni e di solito in versione più breve rispetto all’originale, tipico dei primi anni della dance. Durante la serata al Demodè ne sarà proposto uno speciale dal titolo “Medley in Cellino”.

Al termine dell’esibizione live il “carnival party” proseguirà con una ricca offerta musicale divisa nelle due piste da ballo. Nella sala Live, si ballerà con la musica dei Dj’s From Whazupp artisti che proporranno un set di musica vestendo i panni di emoticon viventi, all’interno di uno scenario che richiamerà ,attraverso installazioni e scenografie, il mondo della telefonia mobile.

Nella sala Club saranno proposte le selezioni “black” a cura dei dj del team “Bari Hip-Hop Metro”, capitanati dall’mc Shogun e il dj Mista P, terzo classificato del campionato italiano “Redbull 3style”, spettacolare competizione a suon di scratch, beat-juggling, cutting e tutte le tecniche dell’arte del deejaying.

A completare l’offerta musicale proposta dal Demodè, esternamente, nella grande e appariscente postazione radio, Marco Greco e Carlo Chicco condurranno “Demodè Channel”, il programma radiofonico trasmesso in diretta fm e web.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00