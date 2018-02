Carolina Bubbico trio in concerto all'Auditorium Vallisa di Bari

La musica di Carolina Bubbico incontra due apprezzati musicisti della scena nazionale ed internazionale, Federico Pecoraro al basso elettrico e Dario Congedo alla batteria.

Il repertorio è aperto alle suggestioni più svariate e alterna composizioni originali a brani che spaziano dal jazz al dream pop e alla world music per un’interpretazione filtrata dalla ricerca di nuove sonorità e di nuove soluzioni negli arrangiamenti.

Giovane pianista, cantante, compositrice, Carolina è una musicista dalla formazione versatile, proveniente da esperienze che la vedono al lavoro in veste di autrice, arrangiatrice e vocalist in più formazioni musicali. La sua voce evocativa, frutto di qualità naturali, ma anche di studi serissimi rende la sua musica pulsante e capace di emozionare l’ascoltatore, in una sola parola, carismatica.

Nel 2013 realizza il suo primo disco “Controvento”. L’album, pubblicato in aprile 2013 (Workin’ label/distr. Goodfellas), contiene nove canzoni originali da lei composte, arrangiate in uno stile assolutamente personale che echeggia sonorità jazz, funk, world fino al dream pop. Dalla musica emerge un immaginifico gioco d’iridescenza sonora animato da una spiccata vivacità ritmica e da un originale uso della voce. Il timbro cristallino e al contempo accattivante di Carolina interpreta testi scritti in uno stile spontaneo e i cui contenuti ammiccano a un desiderio di cambiamento e al contempo celebrano il suo entusiasmo per la vita.

Nel 2015 riceve il prestigioso incarico di arrangiatrice e direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte. In agosto 2015 il suo primo tour all’estero che l’ha vista esibirsi sui palchi di alcuni tra i più prestigiosi festival in Germania. A ottobre 2015 esce il suo secondo disco “Una donna”, pubblicato dall’etichetta Workin’ Label con il sostegno di Puglia Sounds Record. Ha collaborato con Fabrizio Bosso, Julian Mazzariello, Gegè Telesforo, Luca Aquino, Nicola Conte, Marco Bardoscia, Luca Alemanno, Simon Moullier, Ettore Carucci, Serena Brancale, Mylious Johnson, Luca Colombo, Cristina Zavalloni e altri. Attualmente è in tour in Italia con il M° Peppe Vessicchio e i musicisti del Sesto Armonico per “Il grande viaggio insieme” di Conad.





Carolina Bubbico, voce e pianoforte

Federico Pecoraro, basso elettrico

Dario Congedo, batteria



MUSICA c/o Auditorium Vallisa - inizio ore 19.30

Ticket:

- Intero € 12,00

- Ingresso riservato ai soci € 8,00 - previa sottoscrizione Tessera Socio#VallisaCULTURAOnlus (€5,00 una tantum) Con la tessera socio "Vallisa Cultura Onlus" entri GRATUITAMENTE ad 1 evento a tua scelta della mini rassegna “Musica in Vallisa"!!!



_ _ _



Info:

Eskape Music 3938487194

Auditorium Vallisa 337832542



PUNTI VENDITA:



- Box Office Feltrinelli - Bari, Via Melo 117 - 080.5240464

- Ass. Cult. MERIDIE - Bari, Via Sagarriga Visconti 140 - 3478451529

- Ass. Onlus Vallisa - Bari, Str. Vallisa 11 - 337832542



Quattro appuntamenti domenicali con la musica dal vivo, nel cuore della città vecchia, a Bari. Quattro voci, quattro stili, quattro mondi diversi da scoprire. Tanti, quasi tutti, musicisti ed amici pugliesi da non perdere. Eskape Music, in collaborazione con la Vallisa Cultura Onlus, presenta: ”MUSICA IN VALLISA”.



Domenica 28 gennaio – h 19.30

ABEL MAXWELL feat KEKKO FORNARELLI

Abel Maxwell, voce e pianoforte

Kekko Fornarelli, sintetizzatori e samples



Domenica 25 febbraio – h 19.30

Domenica 25 marzo – h 19.30

SERENA FORTEBRACCIO

“In a Shape of a Girl” – The Bjork Project

Serena Fortebraccio, voce

Kekko Fornarelli, pianoforte e sintetizzatori

Giorgio Vendola, contrabbasso

Pippo D’ambrosio, batteria



Domenica 22 aprile – h 19.30

ROSSELLA RACANELLI

“In Search of Billie Holiday”

Rossella Racanelli voce

Michele Campobasso, pianoforte



Tutti i concerti si terranno a Bari, nella città vecchia, presso l’Auditorium Vallisa.