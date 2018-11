Al Teatro Petruzzelli di Bari in scena la Carolyn Carlson Company

Carolyn Carlson, nata in California, si definisce anzitutto una nomade. È una viaggiatrice instancabile alla continua ricerca, sviluppo e condivisione del suo universo poetico. Si è formata con Alwin Nikolais e una volta definito il suo stile, non l’ha mai tradito: una danza votata alla filosofia e alla spiritualità. Carlson definisce il suo lavoro “poesia visiva”, in cui il movimento occupa un posto di primo piano. Ha creato più di 100 coreografie molte delle quali hanno lasciato un segno nella storia della danza.

IMMERSION (2010)

coreografiaCarolyn CARLSON

musicaNicholas DE ZORZI

WIND WOMAN (2011)

coreografiaCarolyn CARLSON

musicaNicholas DE ZORZI

MANDALA (2010)

coreografiaCarolyn CARLSON

musicaMichael GORDON

giovedì15 novembre / ore 20.30 [turno A]

sabato17 novembre / ore 18.00 [turno D]

domenica18 novembre / ore 18.00 [turno C]

lunedì 19 novembre / ore 20.30 [turno B]

In collaborazione con ATER | Associazione Teatrale Emilia Romagna