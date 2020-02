Nella scuola secondaria di Primo Grado MIchelangelo di Bari l'incontro "Diritti dei figli nella separazione dei genitori"

“Diritti dei figli nella separazione dei genitori“. E’ questo il tema dell’incontro che si terrà nella scuola secondaria di Primo Grado “MIchelangelo” di Bari, giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Introdurrà l’incontro la prof.ssa Antonietta Scurani, DS della scuola Michelangelo. Relazionerà la prof.ssa Giuseppina De Fano.

In Italia è nata la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, al fine di far emergere i diritti dei minorenni, in particolare di quelli che vivono la separazione dei propri genitori. Diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A vigilare sull’attuazione dei contenuti della Carta, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGA)