"La Carta Elegante", mostra personale di Luigia Bressan al Museo Civico di Bari

Fragile e robusta, ruvida e femminile. Elegante. È la carta che prende vita per mezzo del lavoro dolce e appassionato delle mani di Luigia Bressan, artista e scultrice putignanese ospite del Museo Civico di Bari dal 23 febbraio al 17 marzo 2018 con la sua personale dal titolo “La Carta Elegante”. Realizzata grazie alla sinergia tra Associazione Culturale Arte in Viaggio, Radicanto, Fondazione Nikolaos e Cooperativa Artisti Coar e patrocinata dal Comune di Bari e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, la mostra raccoglie disegni e sculture di cartapesta raffiguranti abiti e corsetti sette-ottocenteschi e li mescola in una sorta di danza dell’arte con le composizioni del musicista barese Giuseppe De Trizio. Tessuti di carta che prendono fedelmente la forma di antichi modelli come in un gioco di bambole, dove i corsetti si reinventano piccole armature del cuore e prendono il nome della musica che li ispira. Nonostante la sua fragilità, la cartapesta offre alla forma scultorea degli abiti un carattere forte, austero, elegante, semplicemente femminile.

Nella personale di Luigia Bressan anche sculture raffiguranti cervi in abiti settecenteschi, scelti dall’artista in questo gioco di accostamenti inaspettati per il loro sguardo nobile, la straordinaria bellezza e il valore simbolico: espressione di purezza e sublimità, questo animale è venerato in tutto il mondo per i suoi palchi alti, simili a rami, che si rinnovano ogni anno, simbolo della fertilità, della rinascita, dei flussi della crescita spirituale.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 23 febbraio alle ore 18.30 nel Museo Civico di Bari (Strada Sagges n. 13) e sarà arricchita, sabato 24 alle ore 19.30, da uno spettacolo in cui il talento artistico di Luigia Bressan e quello musicale di Giuseppe De Trizio sposeranno le coreografie della compagnia di danza aerea-contemporanea Eleina D. Pittrice, scenografa ed esperta nell’Arte della Cartapesta, Luigia Bressan vive e lavora a Putignano (Ba). Avviato il suo percorso artistico come pittrice con uno stile figurativo e con particolare propensione all’illustrazione e al disegno a penna, nel 2000 si avvicina al mondo della cartapesta affiancando, per nove anni, il maestro cartapestaio Franco Giotta nell’ideazione e realizzazione di carri allegorici. Da anni collabora con diverse compagnie teatrali nella progettazione di maschere, scenografie e burattini. Nel 2010 la sua cartapesta inizia ad intrecciarsi al mondo della moda e a salire in passerella, dapprima con estrose maschere-cappello, in seguito con eleganti abiti realizzati interamente in cartapesta e indossati dalle modelle. Nel 2011 Luigia Bressan crea a Putignano una mostra di corsetti realizzati interamente con questo materiale dal titolo “Moda e Cartapesta”.

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì, mercoled ì e giovedì : dalle 10 alle 18;

Venerdì e sabato : dalle 10 alle 19;

Domenica : dalle 10 alle 14;