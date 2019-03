'Carta del tesoro', nella città vecchia gioico per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata di carta e cartone

Si svolgerà sabato 16 marzo, il gioco a squadre “Carta al Tesoro”, ideato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata di carta e cartone

L’iniziativa è promossa da Comieco, il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia.

“Carta al tesoro” è una vera e propria caccia al tesoro che si svolgerà nella città vecchia a partire dalle ore 10.30 (ritrovo ore 9) e fino alle 13, con partenza e arrivo in piazza del Ferrarese. Il percorso complessivo della gara è di circa 3,3 km e porterà i concorrenti in luoghi legati al riciclo e alla raccolta differenziata dove affronteranno delle prove per superare diversi check point. Le squadre più veloci a raggiungere la tappa finale parteciperanno a un ultimo gioco per aggiudicarsi i buoni spesa del valore di 1.500, 1000 e 500 euro, destinati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato di “Carta al Tesoro”.

La partecipazione di adulti e bambini è gratuita, previa iscrizione. Per iscriversi, il modulo, scaricabile a questo link, va inviato all’indirizzo cartaaltesoro@gmail.com. Per i minorenni i genitori dovranno compilare anche l’autorizzazione. È possibile registrarsi il giorno stesso della gara, direttamente presso lo stand di partenza in piazza del Ferrarese, dalle ore 9 alle 10. Tutte le informazioni sono disponibili qui.