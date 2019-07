“Noci Estate 2019 – Noci Città delle Arti e della Cultura” si apre con la manifestazione 'Centro storico in Fiore'

Venerdì 12 luglio alle ore 11:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Noci, l’Amministrazione Comunale presenta il cartellone “Noci Estate 2019 – Noci Città delle Arti e della Cultura” e il percorso del concorso “Centro storico in Festa”, che prende avvio ufficialmente questo weekend.

Saranno presenti il Sindaco Domenico Nisi e il Consigliere comunale con delega alla Cultura Mariano Lippolis.

Al via l’edizione estiva del concorso indetto dall’Amministrazione Comunale per abbellire balconi, davanzali di abitazioni, vicoli e gnostre e vetrine degli esercizi commerciali per rendere sempre più accogliente la cittadina di Noci.



L’iniziativa interesserà ancora una volta il centro storico, via Calvario e estramurale (lato centro storico).



È possibile concorrere in due categorie:

Categoria A: vicoli, gnostre, balconi, davanzali e terrazzi, facciate di palazzi

Categoria B: vetrine di attività commerciali



Tema di questa edizione estiva è “Cultura Tradizione Natura”

