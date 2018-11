'Casa Barbablu, lo spettacolo di Otto Marco Mercante sul femminicidio al Piccolo Teatro di Bari

Prosegue domenica 4 novembre, con CASA BARBABLU un progetto di Otto Marco Mercante, la rassegna teatrale dal titolo MI BATTE FORTE IL TUO CUORE, organizzata dal Piccolo Teatro di Bari per la prima volta insieme alla Compagnia Acasă.

La rassegna partita lo scorso 14 ottobre conta undici appuntamenti fino alla chiusura del 7 aprile 2019 e presenta al pubblico spettacoli che vantano una drammaturgia originale, coinvolgendo compagnie che svolgono una ricerca rivolta al presente e alla relazione con il pubblicoconcentrandosi su tematiche di forte impatto civile.

Il prossimo appuntamento, alle ore 18.30 di domenica 4 novembre, è un’anteprima assoluta e si tratta dello spettacolo di Otto Marco Mercante: Casa Barbablu, il regista e interprete così presenta il suo progetto: “Sono rimasto molto colpito da alcuni fatti di cronaca che hanno colpito donne, uccise dal partner che diceva di amarle. Mi sono chiesto come è possibile che un marito, un fidanzato un amante arrivi a tanto? Mi sono interrogato prendendo in prestito l’archetipo di Barbablu, l’uomo che “divora” le donne dopo averle sposate. Ho voluto così sondare il rapporto di copia, dall’amore che prima unisce, all’indifferenza e poi alla tragedia, per mostrare ciò che accade a molte donne e anche a qualche uomo vittime di delitti maturati in famiglia, tra le mura domestiche. Abbiamo voluto anche lasciare una componente immaginifica che corona e si alterna all’interno della narrazione scenica per rimandare a visioni oniriche che si intrecciano al racconto della narrazione vera e propria”. Lo spettacolo vede in scena Francesca Danese e Otto Marco Mercante con le scene e i costumi di Francesca Randazzo.

Un appuntamento impedibile, in linea con l’intera rassegna curata dalla Compagnia Acasă MI BATTE FORTE IL TUO CUORE, il cui titolo è ispirato all’ultima frase di una delle poesie della poetessa polacca Wislawa Szymborska e mostra l’elemento su cui la compagnia ha voluto porre l’accento in questa rassegna, ossia quello dell’empatia. L’empatia di chi racconta e di chi ascolta. La maggior parte degli spettacoli in programma, infatti, raccontano delle storie che è importante raccontare o su cui portare l’attenzione. Storie di donne e di uomini di oggi con cuicondividiamo il presente e quel senso di collettività che ci rende umani. Storie di persone che hanno lottato per un sogno, storie di migranti, di rifugiati, di donne forti, che hanno dovuto resistere all’interno di un sistema spesso opprimente; infine, storie di relazioni.

In programma nella rassegna Mi batte forte il tuo cuore gli spettacoli della Compagnia del Sole, Malalingua, Teatro Prisma, Areté Ensamble,Compagnia Licia Lanera e ancora Otto Marco Mercante e due spettacoli di Nietta Tempesta - Piccolo Teatro di bari Eugenio D’Attoma e della Compagnia Acasă con la sua nuova produzione La Pescatrice di perle: uno spettacolo sulla filosofa e pensatrice Hannah Arendt, a partire dalla sua esperienza di vita come rifugiata e dalla sua osservazione del mondo nel XX secolo.

Mi batte forte il tuo cuore è presentato dalla compagnia Acasă in partenariato con la rassegna Il Peso della Farfalla promossa da Clarissa Veronico per l’associazione Punti Cospicui e con lo Short Master di Teoria e didattica dei diritti delle differenze, femminismi e saperi di genere.

COSTO BIGLIETTO:

Intero € 10

Ridotto € 8 (universitari, over 65, CRAL, Iscritti allo short master in "Teoria e didattica dei diritti delle differenze. Femminismi e saperi di genere")

Under 16 € 6

Per assistere agli spettacoli bisogna sottoscrivere una tessera associativa di durata annuale al costo di € 2



INFO E PRENOTAZIONI:

080 5428953 / 338 172284 / 080 5033476

(Ore 10-13 / 16-19)