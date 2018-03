Giornata internazionale contro il razzismo: alla Casa delle Culture riflessioni sull'inclusione, incontri e rassegne cinematografiche

Martedì 20 marzo alle ore 15, un momento formativo su cittadinanza e associazionismo, a cura della cooperativa CAPS, e alle ore 18, spazio a danze e musiche indiane a cura del gruppo Akshara, con aperitivo sociale con gli ospiti del centro di accoglienza “Soleluna”.

Mercoledì 21 marzo, alle ore 11, sarà organizzato un laboratorio di autocostruzione di maschere con materiali di riuso e riciclo, a cura di Sergio Scarcelli; alle ore 18, si terrà una jam session musicale a cura del gruppo Vodka the duck, con aperitivo sociale.

Inoltre, dal 22 marzo al 27 aprile, sempre negli spazi della Casa delle Culture, in programma la rassegna cinematografica “Babel - Storie di umanità in movimento” con la proiezione di cinque film, quattro dei quali saranno arricchiti dalla presenza dei registi Antonio Fortarezza, Pasquale Scimeca e Massimo Ferrari e dal critico cinematografico Massimo Causo. Due le proiezioni per ogni giornata: alle ore 10 per le scuole e alle ore 19 per chi vorrà assistervi. L’ingresso è libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria per le scuole (telefonare al numero 080 5312441 o scrivere alla mail casadelleculture@coopcaps.it indicando date e proiezioni) fino al 20 marzo; per le proiezioni serali i posti saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti.

Questo il programma completo della rassegna organizzata dalla cooperativa Il Nuovo Fantarca:

· 22 marzo: “Le barche sono come i corpi” di Antonio Fortarezza

· 5 e 6 aprile: “Hoppet - Un salto verso la libertà” di Petter Naess

· 13 aprile: “Balon” di Pasquale Scimeca

· 20 aprile: “Les Sauteurs” di Abou Bakar Sidibé

· 27 aprile: “Dove vanno le nuvole” di Massimo Ferrari.