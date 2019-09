“La Casa Rossa, luogo della memoria”, l'incontro e la visita guidata per Giornata Europea della Cultura Ebraica

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica il 15 settembre alle ore 17,30 la Fondazione Casa Rossa organizza un incontro, presso l'omonimo stabile di fine '800 sito in Alberobello, dal titolo “La Casa Rossa, luogo della memoria”. Nell'occasione, la Dirigente regionale della sezione Valorizzazione territoriale Silvia Pellegrini illustrerà l’azione inserita nel programma regionale “La cultura si fa strada” e finalizzata a favorire la conoscenza e la fruizione dei luoghi della cultura in Puglia legati agli accadimenti che hanno segnato la storia del Novecento in Puglia, con particolare riferimento ai due conflitti mondiali e agli anni immediatamente successivi.



Interverranno: Silvia Pellegrini, Dirigente Dipartimento Turismo ed Economia della cultura, Regione Puglia; Antonio Lombardo, Dipartimento Turismo ed Economia della cultura, Regione Puglia; Michele Maria Longo, Sindaco di Alberobello; Enzo Colonna, Consigliere Regionale, promotore della legge regionale sulla memoria; Vito Antonio Leuzzi, Direttore dell’Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia contemporanea (IPSAIC); Riccardo Strada, socio fondatore Fondazione Casa Rossa che descriverà i progetti e le attività future previste nell’immobile; Carlo Palmisano, Direttore Artistico del progetto Land Art 50 che coinvolgerà la Casa Rossa ed Alberobello; Lorenzo Scaraggi, reporter e storyteller, (progetto Vostok100k); Lucia Lazzaro, esperta progetti culturali strategici. Modererà: Martina Glover, giornalista.



È prevista una visita guidata alle ore 16,30 previa prenotazione al numero +39 3272354862.

Per raggiungere il posto: Strada Comunale Albero della Croce, 70011, Alberobello, Bari