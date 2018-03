"La casa dello scienziato" e "Galileo e il mistero dell'Universo" gli spettacoli in scena al Planetario Sky Skan di Bari

Domenica 11 Marzo alle ore 18:00 ed al secondo turno delle ore 19:00 apre nuovamente al pubblico “LA CASA DELLO SCIENZIATO 2 – LA RISTRUTTURAZIONE”.

La casa dello scienziato si rinnova e il nostro scienziato (pazzo) Alessio Perniola scopre che tra le sue stanze sono comparsi nuovi aggeggi pronti a trasformarsi in sorprendente esperimenti. Riuscirà ad evitare che la sua cucina esploda in mille pezzi? e cosa salterà fuori dalla sua strana scrivania? Speriamo solo che la fisica del bagno non faccia strane sorprese.

Vi aspettiamo in una casa completamente rinnovata con tanti esperimenti completamente inediti.



Il laboratorio ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

L’attività è consigliata a bambini di età superiore ai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956.





Domenica 11 Marzo alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo di teatro-scienza “GALILEO ED IL MISTERO DELL’UNIVERSO”.

Ogni notte Galileo con il suo telescopio scruta il cielo stellato nel tentativo di dare valore scientifico alle sue teorie sulla rotazione della Terra. Le riflessioni di questo personaggio conducono gli spettatori in un percorso che abbraccia le sue più famose scoperte e che apre ai principi del pensiero scientifico moderno. Lo spettacolo è consigliato ad adulti e bambini di età scolare.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini con età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento.



Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956.