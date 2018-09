“Casamassima’s talent show” arriva alla terza edizione come contenitore sperimentale di arti e idee

Tre team, tre coach, un solo vincitore e in palio una borsa di studio di 500 euro nello show dell’associazione premiata come “Personaggio casamassimese dell’anno”. Ospite della serata l’artista Rino Argeri con “Non sono zero”



Non c’è due senza tre! Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’estate torna, con un format completamente rinnovato, il “Casamassima’s Talent Show”, lo spettacolo ideato dall’associazione casamassimese “#mentiCreattive”, capogruppo nella gestione del Laboratorio Urbano “Officine UFO”, un contenitore sperimentale di arti e idee, soprattutto giovanili. Patrocinato dal Comune di Casamassima, l’evento, attirando a sé un’ampia fetta di cittadini, permette ai giovani di tutta la Puglia di mettere in mostra il proprio talento, in piena sintonia con le peculiarità proprie di un laboratorio urbano.



Come si diceva, tante le novità in programma. La prima: l’edizione 2018 è stata inaugurata, lo scorso maggio, in pieno centro cittadino – si proseguirà sul percorso già tracciato anche durante la finale – quando, durante delle affollatissime audizioni, sono stati decretati i 12 concorrenti che si contenderanno la finale di settembre, ma a selezionarli – qui la seconda novità – sono stati tre ‘coach’ d’eccezione, che hanno scelto la composizione della propria squadra e che stanno preparando i talenti alle ‘battaglie’ che li vedranno protagonisti durante lo spettacolo, quando i partecipanti verranno giudicati, oltre che per il loro valore artistico, anche in base a criteri quali carisma, simpatia, capacità di improvvisazione e presenza scenica. Al vincitore assoluto sarà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro.



Un’altra novità di rilievo consiste nella sinergia creata con l’associazione Amatori Atletica “E. Manzari”, finalizzata a dare vita ad un’intera giornata settembrina di “Sport&Entertainment”, dato che l’evento sportivo “Stramaxima” (gara nazionale di corsa su strada fiore all’occhiello dello sport a Casamassima) sarà seguito nella stessa giornata, ovviamente in fascia serale, dal contest di “mentiCreattive”, nella stessa location utilizzata per la maratona: la piazza centrale del paese. Nello specifico, “mentiCreattive” si occuperà della cronaca della gara attraverso una postazione dalla quale interverrà con dirette live, interviste, curiosità e impressioni a caldo, mentre gli organizzatori della “Stramaxima” avranno un ruolo determinante durante il contest, quali componenti della giuria di qualità che assegnerà un proprio premio, quello della critica, ad un concorrente.



Appuntamento al 16 settembre, in piazza Aldo Moro, alle ore 20 con il dj set e alle 21 con l’inizio dello spettacolo. Ospite della serata il musicista, cantante e artista Rino Argeri con “Non sono zero”. Per informazioni visitare le pagine Facebook “Associazione Menticreattive Casamassima” e “Laboratorio Urbano Officine Ufo Casamassima” oppure contattare il 340 7808808, anche via Whatsapp. “Casamassima’s Talent Show”: tre team, tre coach, una finale e un solo vincitore!”.



Ufficio Stampa “Officine UFO”