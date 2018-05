“Casamassima’s talent show”: format rinnovato per la terza edizione dello show di “#menticreattive”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Non c’è due senza tre! Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’estate torna, con un format completamente rinnovato, il “Casamassima’s Talent Show”, lo spettacolo ideato dall’associazione casamassimese “#mentiCreattive”, capogruppo nella gestione del Laboratorio Urbano “Officine UFO”. Tante le novità in programma. La prima: l’edizione 2018 sarà inaugurata domenica 27 maggio alle ore 17, in piazza don Liborio, nel centro storico di Casamassima, nell’ambito della manifestazione “Il balcone fiorito” della Pro Loco locale, quando, attraverso delle audizioni, saranno decretati i 12 concorrenti che si contenderanno la finale. A selezionarli tre ‘coach’ d’eccezione, che sceglieranno da chi sarà composta la propria squadra e prepareranno i talenti alle ‘battaglie’ che li vedranno protagonisti durante lo show estivo, durante il quale i partecipanti verranno giudicati, oltre che per il loro valore artistico, anche in base a criteri quali carisma, simpatia, capacità di improvvisazione e presenza scenica. Al vincitore assoluto sarà assegnata una borsa di studio del valore di 500 euro. Hai un’età compresa tra gli 8 e i 99 anni? Sai cantare, ballare, suonare, recitare o ti definisci un talento in una qualsiasi altra disciplina? Non perdere tempo e segna questa data in agenda: domenica 27 maggio, ore 17, piazza don Liborio, Casamassima. Partecipa alle selezioni. L’associazione “#mentiCreattive” sta cercando proprio te! La partecipazione è gratuita. “Casamassima’s Talent Show”: tre coach, tre team, una finale e un solo vincitore!”. Per informazioni e iscrizioni visita le pagine Facebook “Associazione Menticreattive Casamassima” e “Laboratorio Urbano Officine Ufo Casamassima”, contatta via Whatsapp il 340 7808808 o via e-mail all’indirizzo ass.menticreattive@gmail.it, oppure recati presso il Laboratorio Urbano “Officine UFO”, sito in via Amendola 28 a Casamassima (aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 18.30 alle 20.00). Ufficio Stampa “Officine UFO”