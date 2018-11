Enza piccolo ospite a Cassano d'autore per infinito 200 con il suo “Qualcosa da dire”

Proseguono gli appuntamenti con “Cassano d’autore per Infinito 200”, iniziativa promossa dal comune di Cassano delle Murge in collaborazione con altre realtà culturali del territorio.

Questa volta, ospite della rassegna letteraria, giovedì 22 novembre 2018, è Enza Piccolo con il suo “Qualcosa da dire”.

L’autrice dialogherà con la giornalista Francesca Marsico e con la poetessa Anita Piscazzi raccontando la sua nuova fatica letteraria, mentre sarà Costanza Percoco a leggere per i presenti alcuni passi dell’opera.

Appuntamento a giovedì, 22 novembre, ore 19:00, nella Sala Conferenze di Palazzo Miani-Perotti.

L’evento è a ingresso libero.

“Qualcosa da dire”. Le protagoniste del libro mettono in campo dubbi, domande, riflessioni sul potere costituito che sfidano per costituirsi come soggetti dotati di pensiero e di forte volontà. Volgendo lo sguardo su se stesse e sul mondo dialogano con l’Altro mettendo a nudo ambivalenze, contraddizioni e frustrazioni. Ogni voce fa da eco alle altre, e tutte insieme creano una musica mutevole come mutevoli sono gli umori delle donne. Per superare le passioni tristi cercano una via d’uscita seguendo la legge del desiderio che è flusso di energia inarrestabile. Il desiderio di libertà è gioia, anche se la gioia senza macchia e senza limiti porta spesso all’autodistruzione.

Enza Piccolo. Laureata in lettere e in psicologia, vive a Trani. Dopo l’insegnamento si è dedicata alla scrittura pubblicando testi teatrali, racconti e romanzi, accomunati da un filo conduttore: la critica del presente e la tensione verso il superamento di pratiche di assoggettamento che favoriscono una servitù volontaria a chi detiene il potere. Da qui la necessità di un gesto di rivolta e di liberazione per dare un senso alla propria esistenza. Il suo sguardo è rivolto all’attualità che affonda le sue radici nel passato. Dopo Eleonora Fonseca Pimentel ha ripercorso la vita di molte donne del Novecento, in grado di compiere una rottura col passato per generare nuovi pensieri e nuovi modi di stare al mondo. Sue pubblicazioni: Cassandra (1994), Dopo il buio (2003), Il viaggio di Chiara (2004), Sibille contro la guerra (2005), Bloomsbury (2006), Le nuvole non sempre le puoi guardare (2007), Con Lydia (2009), Eleonora Fonseca Pimentel - Martire per la Libertà (2009), 4 Donne e la Storia (2011), Donne del Novecento (2013), La partenza (2014), Sconfinamenti (2016), L'ombra del passato (2017).