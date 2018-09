Terzo appuntamento con Cassano d’Autore: Lorena Liberatore presenta Assonanze notturne e altrui racconti

Emozioni, colori, movimenti, desideri, paure, sensazioni, bellezza e slancio vitale. Tutto nei nuovi racconti di Lorena Liberatore che saranno presentati in occasione del terzo appuntamento di “Cassano d’autore per infinito 200” giovedì 6 settembre alle 19 nel caffè Principe in piazza Moro. La giovane scrittrice cassanese in “Assonanze notturne ed altri racconti”, edito dalla “Messaggi edizioni”, presenterà la sua ultima impresa letteraria insieme alla giornalista Francesca Marsico. Ad impreziosire l’appuntamento i dialoghi teatrali organizzati per l’occasione inframezzati dalle note della violinista Letizia Carrasso.

“Assonanze notturne ed altri racconti” è un’opera che offre al lettore un sogno di amore e passione, un incontro con la propria anima che ama riflettersi e scontrarsi coi personaggi, i quali nella narrazione della propria peculiare vita rievocano sensazioni comuni, tipiche della vita di ogni giorno. Pensieri e parole che sono un guardarsi dentro in un turbinio di emozioni avvolgenti ed impetuose disegnate dall’efficacia delle parole di Lorena che nella loro ricercatezza stilistica donano bellezza ed immortalità all’opera, perché il successo di un testo è la storia intrecciata da frasi esteticamente appetibili, elevate nella ricerca scrupolosa del lemma adatto ed insostituibile.

Coraggio nell’originalità della trama romanzesca che è un’esplosone di vita in un mondo appiattito dalle convenzioni e di sentimenti sopiti. Descrizioni pittoriche, fatte dai colori dei sogni e dal sensuale corpo della modella in posizioni plastiche ed in contorni evanescenti che ben si coniugano con l’eleganza sofisticata delle immagini dell’artista cassanese Massimo Nardi che impreziosiscono e rendono unica l’opera della Liberatore ponendo l’accento sulla forza retrospettiva del romanzo. Forme e colori che materializzano le parole di Lorena, nutrendole di vita, di eros ed edonismo.

Un tuffo in un mare di piacere che avvolge dolcemente il lettore assetato di bellezza, ricercatezza estetica e avvincente narrazione.