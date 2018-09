Paola Sgro a "Cassano d'autore per infinito 200"

Sesto appuntamento con “Cassano d’autore per infinito 200”, giovedì 27 settembre, alle 19.30, al caffè Principe in piazza Moro. Questa volta sarà ospite della serata la scrittrice e poetessa Maria Paola Sgro con il suo “Frammenti di vita in versi”, edito dalla Messaggi edizioni. Ad intervistarla, la giornalista Francesca Marsico e la poetessa Anita Piscazzi.

Maria Paola Sgro, radici calabresi (è nata infatti a Palmi), con un profondo vissuto lucano (vive a Montalbano Jonico), laureata in lettere classiche, già docente e dirigente scolastico, oggi dedica il suo tempo al prossimo ed alla scrittura. Appassionata di ricerca storica, poesia e saggistica, è alla sua settima pubblicazione.

“I suoi versi trasudano fiducia, ottimismo, rasserenano, incoraggiano e tranquillizzano; ci sussurrano parole dolci e antiche ninna nanne, si fanno melodia e ci inducono a sognare. Sono versi che trasudano attese e desideri, in cui l’antico e il moderno, il mito e il reale, l’immaginato ed il concreto si prendono per mano, intrecciando con passi eleganti danze leggere” come afferma Raffaele Pittella.

Ad allietare la serata, la recitazione di Giusy Cirone sulle note di Giuseppe Campanale. Appuntamento in rete con la rassegna “infinito 200”. Ingresso gratuito.