Castiglione nel medioevo 2019

Siamo nell’XI secolo e la Puglia, come quasi tutto il sud Italia, è campo di battaglia permanente. A scontrarsi gli eserciti dei Normanni (gli invasori del nord giunti già nel 1018 come mercenari al servizio di Melo da Bari) e quello dei Bizantini (stanziati e protagonisti di alterne vicende sin dal V secolo d.C.).

Ormai i Normanni dilagano in tutto il territorio e, con la definitiva caduta di Bari del 1071, sono divenuti i padrini delle terre un tempo greco-romane.



In questo scenario prende vita il nostro borgo, Castiglione, fortificato già in epoca Peuceta, ma che vede grande svilutto tra X e XIV secolo.



All’interno del borgo, dopo le tremende battaglie accorse nei dintorni, la vita lentamente torna alla normalità, e i Castiglianesi attendono l’arrivo di un nuovo signore, un Normanno, legato ai nuovi conquistatori.



Le attività artigianali riprendono il loro corso in attesa di viandanti disposti a comprare i prodotti della terra e dell’artigianato.

Anche deli armati fanno bella mostra di sé per mettersi in luce nei confronti dei nuovi dominatori.



PROGRAMMA DETTAGLIATO

• Visita Guidata (con Guida abilitata) alla riserva di Castiglione;

• Visita mercato de “Le arti e dei mestieri” e attività di laboratorio;

• Didattica tiro con arco e dimostrazione;

• Postazione didattica di falconeria;

• Dimostrazioni di combattimento;

• Visita alla Torre di Castiglione



TURNI DELLA MATTINA:

Ore 10:00 - ARRIVO E ACCOGLIENZA



Ore 10:15 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate I turno

Ore 10:30 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate II turno

Ore 10:45 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate III turno



Ore 12,30 - GRANDE SPETTACOLO DI COMBATTIMENTO E DI FALCONERIA;

Ore 13,30 - fine attività programmate - PRANZO A SACCO O RIENTRO



TURNI DEL POMERIGGIO:

Ore 14:00 - ARRIVO E ACCOGLIENZA



Ore 14:15 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate IV turno

Ore 14:30 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate V turno

Ore 14:45 - inizio VISITA GUIDATA e attività programmate VI turno



Ore 16,15 - GRANDE SPETTACOLO DI COMBATTIMENTO E DI FALCONERIA;

Ore 17,00 - fine attività programmate



I gruppi saranno composti da 25 persone max e a rotazione sperimenteranno i diversi laboratori



COSTI :

BIGLIETTO ADULTO : 6,00 €

BIGLIETTO BAMBINO (da 6 a 10 anni) : 3,00 €

BAMBINI da 0 a 5 anni : ingresso gratuito



PER INFO & PRENOTAZIONI :



.PRIMO turno : ore 10,15

.SECONDO turno : ore 10,30

.TERZO turno : ore 10,45

.QUARTO turno : ore 14,15

.QUINTO turno : ore 14,30

.SESTO turno : ore 14,45



TEL : 339.50.94.105

EMAIL : info@sensazionidelsud.it

FB : https://www.facebook.com/GRUPPOSTORICOCONVERSANO/

FB : https://www.facebook.com/sensazioni.delsud/