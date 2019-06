''Cavalleria rusticana'', atto unico di Giovanni Verga in scena a Castellana Grotte

Lunedì I, martedì 2 e meroledì 3 luglio 2019, con inizio alle ore 21:00, presso l'anfiteatro di Artinscena di via Serritella, nuova sfida per la sezione filodrammatica del Circolo Pivot di Castellana-Grotte con ''Cavalleria rusticana'', atto unico di Giovanni Verga.

Adattato e diretto da Nico Manghisi, il lavoro, splendido esito del teatro verista italiano, è proposto in una versione vernacolare, per rimarcare l'ambientazione rurale e popolare della vicenda di Santuzza e Turiddu. In scena, Marezia Cazzolla nel ruolo di Santuzza, Mario Lasorella nel ruolo di Turiddu, Marisa Clori nel ruolo di Mamma Lucia, Luciano Magno in Alfio, Rossana Giliberti in Lola, Francesco Tinelli in Zu' Brasi, Liliana Simone in Camilla, Vanna Recchia in Pippuzza, Mariella Lacatena in Filomena. Balletti di Rita Giannuzzi e Domenico Linsalata, tenore Paolo Frallonardi, chitarra maestro Andrea Manghisi. Per informazioni: cell. 392-2123873 - 320-6012553