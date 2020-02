Cena al contrario al Panacea Ristròt

Un pasto completo, dal dolce all'antipasto! Studiata per combinare i sapori e stravolgerli nell'ordine, la nostra #cena al #contrario saprà stupire. In sottofondo musica anni '80,'90 e primi duemila.



▪️Dessert con flûte di Spumante



▪️Secondo piatto, con calice abbinato, a scelta tra:

- Attacco d'arte:gamberoni soffiati e vitellotte alla tartara

- Costina scalzata di Cinta Senese e contorno dello chef



▪️Primo piatto, con calice abbinato, a scelta tra

- Linguina con aragostella e datterino giallo

- Pacchero con pistacchio di Bronte e mortadella croccante



▪️Percorso degustativo di 6 prelibatezze, elaborati dalla nostra cucina interpretando i prodotti della nostra terra, dei nostri mari e dei nostri pascoli.



▪️Un calice di vino abbinato per ciascuna portata, per un totale di 4 diversi vitigni.



Menù completo di bevande a 40 euro per persona. Prenota il tuo tavolo allo 0808806355! Disponibile anche il menù alla carta



#panacea #estensionedisapore #modugno