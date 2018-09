"Cena d'Autunno" a Lomoro - cucina sartoriale, un viaggio sensoriale tra vini e formaggi alla scoperta del territorio pugliese

Venerdì 21 settembre, Lomoro - cucina sartoriale presenta "Cena d'Autunno", in collaborazione con Cantine Lizzano e Azienda Agricola "Molino a vento" di Ioanna Domenico.

Una cena, in un luogo accogliente e cordiale, che fa della scoperta del territorio l’elemento discriminante tra un pasto da consumare e un’esperienza da vivere a tavola, il tutto accompagnato da buon vino.



Menu della serata:

- Selezione di formaggi tipici dauni e salumi di maiale nero dell'az.agricola "Molino a vento" di Biccari - FG

- Orzotto con crema di zucca e porro e polvere di prosciutto croccante

- Stracotto di pecora cotto in pignata e contorno di patate al forno

- Coccola dolce dello chef



Ad accompagnare la cena un'accurata selezione dei vini delle Cantine Lizzano, realtà vitivinicola pugliese che coniuga tradizione ed innovazione (https://www.cantinelizzano.it/pugliawine/).

La degustazione prevede 3 vini rossi di grande qualità:

Manorossa - Negroamaro Lizzano DOP

Manonera - Primitivo di Manduria DOP

Montemanco - Primitivo di Manduria Dolce Naturale



Costo della cena con abbinamento vini e acqua: 38 euro a persona



Info e prenotazioni:

t. 0802227248 / 3500066525

C/da Scattone 916, Triggianello