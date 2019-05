Ad Alberobello una cena sotto le stelle con 'A Tavola con la Storia - Banchetto d'epoca'

Nella straordinaria ed unica location, nel cuore del centro storico Rione Aia Piccola, viene organizzata una serata in cui cultura culinaria, musica, teatro e testi popolari sono offerti ai partecipanti nel corso di una CENA SOTTO LE STELLE.



Ai partecipanti, con il contributo di eccellenti professionisti della ristorazione, attraverso una rigorosa ricerca storica della TRADIZIONE CULINARIA, accompagnando il tutto con musica acustica e brani del miglior repertorio folkloristico e con la partecipazione di figuranti in costume, è data la possibilità di una IMMERSIONE totale in una atmosfera che rimarrà come una ESPERIENZA indimenticabile carica di sensazioni ed emozioni senza tempo.



INFO E PRENOTAZIONI: 327 9296060