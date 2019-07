In piazza San Francesco, a Santo Spirito, la terza edizione della “Cena in bianco”

Nell’ambito delle attività della Rete Civica Urbana di Santo Spirito, venerdì 19 luglio, alle ore 19, in piazza San Francesco, a Santo Spirito, si terrà la terza edizione della “Cena in bianco” promossa e organizzata dall’associazione “Il Lungomare che vorrei” in collaborazione con il comitato sagre di Santo Spirito.

L’evento, aperto a tutti cittadini, rappresenta un’occasione conviviale per conoscersi e stare insieme sul lungomare, lo spazio pubblico più amato e frequentato del quartiere in particolare nella stagione estiva.

La serata, che si aprirà con la presentazione della RCU di Santo Spirito, proseguirà con un momento di musica e danza grazie alla performance del gruppo Swingers.