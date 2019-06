Cena cabaret con Max Boccasile

La prima dello spettacolo si terrà venerdì 28 giugno al 2Classe di Bari.

Dopo un lungo periodo d'assenza dalla scena comica durato più di tre anni, Max Boccasile, comico, autore televisivo e voce di Radionorba, ha deciso di tornare a dedicarsi al cabaret,

più precisamente alla Stand Up Comedy.

Un monologo di oltre un'ora che tocca le tematiche del rapporto tra l'uomo e la donna in una chiave cinico-satirica tutta da vedere.

In scena sarà accompagnato dal maestro Filippo Mongelli, pianista e compositore e da Filippo Dattolico, Dj e fantasista.

Più che uno spettacolo comico, è una terapia di gruppo in cui tutti gli spettatori saranno coinvolti.