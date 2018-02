Cena con delitto al Castello di Ceglie del Campo

A grande richiesta, ritorna la cena con delitto organizzata da Fallo con Noi Eventi, con la collaborazione dell’associazione culturale Cillia Universitas. Sabato 24 febbraio alle ore 21, andrà in scena “Il Condominio del Civico 17” al Castello di Ceglie del Campo (via Carmosini 7).



La storia è ambientata in un quartiere signorile di Roma, dove la vita tranquilla dei condomini dello stabile al civico 17 viene scossa dal susseguirsi di strane e misteriose circostanze. Leggende, fenomeni soprannaturali e imprevedibili scherzi del destino faranno da cornice all’enigma che i detective dovranno risolvere.



La cena con delitto è uno spettacolo interattivo e coinvolgente dove i commensali, divisi per squadre, diventano i protagonisti rivestendo il ruolo degli investigatori. I detective per una sera indagano sul giallo messo in scena dagli attori, attraverso il ritrovamento degli indizi e un approfondito interrogatorio di terzo grado ai presunti colpevoli. La squadra che smaschera l’assassino e indica il movente vince un premio offerto da Fallo con Noi Eventi.



Durante la serata, i commensali degusteranno una cena a tema a cura dell’associazione Cillia Universitas.



Per rendere più accattivante l’atmosfera, i partecipanti sono invitati a vestirsi da burini romani.



Nata sette anni fa, Fallo con Noi Eventi è una società barese specializzata nell’organizzazione di eventi originali e fuori dal comune, che mirano alla riscoperta delle tradizioni e alla valorizzazione del territorio pugliese con la sua arte, la sua storia, la sua cultura e i suoi artisti.



Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 393.5000019 – 327.8706637 o mandare una mail a info@falloconnoi.it