Cena con delitto - il condominio del civico 17

''Siete pronti per un altro gioco con l'assassino? Intrigo, sospetto, trappole, mistero e divertimento saranno il giusto condimento di questa Cena con Delitto a Palazzo Rubino Art Cafè a Triggiano, Venerdì 29 Novembre ore 21.00!''

Cena con delitto è teatro partecipativo giacché tutti sono protagonisti dello spettacolo. Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio....chi sarà il colpevole e quale il movente? Gelosia? Vendetta? Affari? Sarai TU a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e la fase di interrogatorio che sottoporrai agli indiziati! Non fatevi trarre in inganno dalle apparenze e non precipitatevi in conclusioni avventate. Consultate i vostri appunti e ascoltate con attenzione. Adesso l'ispettore interrogherà i sospettati per farli cadere in contraddizione, scoprire sotterfugi, odi e amori nascosti in modo da fornirvi gli elementi per smascherare e inchiodare l'assassino o gli assassini.



IL DELITTO STA PER COMPIERSI…. Hai tempo sino al 22 Novembre 2019 per PRENOTARE il tuo tavolo investigativo!



Mettiti alla prova e risolvi un misterioso giallo accompagnato da una prelibata cena e tante risate!



TUTTI I SIGNORI DETECTIVE SONO INVITATI A VESTIRSI DA BURINI ROMANI...SARA' PIU' DIVERTENTE!!!!



TRAMA: In un quartiere signorile di Roma, la tranquilla vita dei condomini dello stabile al civico 17, viene interrotta nella propria quotidianità, dal susseguirsi di strane circostanze.....leggenda, fenomeni soprannaturali e scherzi del destino saranno la cornice di un velato mistero.



Quando? VENERDI' 29 Novembre 2019 ore 21:00



Dove? presso Palazzo Rubino Eventi, Spettacoli&Live music - Piazza Cavour, 9 - Triggiano



Costo? € 25,00 a persona (incluso cena (bevande incluse) e spettacolo teatrale)



''Cosa devo sapere? La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e dovrà avvenire tramite i nostri contatti.

La squadra minima è composta da n°4 persone, la squadra massima è composta da n°10 persone per tavolo. Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità, verranno preparati 2 tavoli vicini per consentire al gruppo di competere in amicizia. Se, invece, si è meno di 4 partecipanti per tavolo, le squadre verranno accorpate permettendo a tutti di divertirsi e socializzare!

Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio….chi sarà il colpevole? Sarai TU a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e la fase di interrogatorio che sottoporrai agli indiziati!

''VUOI PROVARCI ANCHE TU? Vieni a trascorrere una serata diversa, originale, fuori dal comune e dalla monotonia…vieni a giocare con Fallo con Noi – Eventi e VINCI UN PREMIO!''



Per info e Prenotazioni: info@falloconnoi.it - 393.5000019 - 327.8706637



Adesso sapete qualcosa in più...

Gallery