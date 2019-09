Cena con delitto , "Omicidio in festa"

IL DELITTO STA PER COMPIERSI…

Hai tempo sino al 22 Settembre per PRENOTARE il tuo tavolo investigativo! Mettiti alla prova e risolvi un misterioso giallo accompagnato da una prelibata cena e tante risate!

TUTTI I SIGNORI DETECTIVE SONO INVITATI A VESTIRSI A TEMA “FESTA IN MASCHERA”…SARA’ PIU’ DIVERTENTE!!!!

TRAMA: Siamo nel salone delle feste del Grand Hotel Imperial. Dall’Italia è arrivata una grande notizia, una nuova cura contro la Sindrome del Barées, un disturbo neurologico tipico delle popolazioni del Meridione d’Italia, che si sta diffondendo in gran parte del globo per via dei continui flussi migratori della popolazione verso gli altri stati membri dell’Unione ed altri Continenti.

A lanciare l’iniziativa è il Commendatore Pierpiero Pierpaolis assieme al suo socio il Dr. Mercurio Becker per una festa di beneficenza che vedrà partecipare gente influente dell’alta società vestita in maschera. Per la serata è stata preparata una lista di invitati…



Quando? DOMENICA 29 Settembre 2019 ore 20:30



Dove? Tatì RistoArt - Via Albanese, 41 - BARI



Costo? €25,00 a persona.



Cosa devo sapere? La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e dovrà avvenire tramite i nostri contatti.



La squadra minima è composta da n°4 persone, la squadra massima è composta da n°10 persone per tavolo. Se il numero dei partecipanti supera le 10 unità, verranno preparati 2 tavoli vicini per consentire al gruppo di competere in amicizia. Se, invece, si è meno di 4 partecipanti per tavolo, le squadre verranno accorpate permettendo a tutti di divertirsi e socializzare!



Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio….chi sarà il colpevole? Sarai TU a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e la fase di interrogatorio che sottoporrai agli indiziati!



VUOI PROVARCI ANCHE TU? Vieni a trascorrere una serata diversa, originale, fuori dal comune e dalla monotonia…vieni a giocare con Fallo con Noi – Eventi e VINCI UN PREMIO!



Info e Prenotazioni:

393.5000019 – 327.8706637 – info@falloconnoi.it

