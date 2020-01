Cena con delitto - ultima notte al night

Presso il Tatì RistoArt cena con delitto: ''Siete pronti per un altro gioco con l'assassino? Intrigo, sospetto, trappole, mistero e divertimento saranno il giusto condimento di questa Cena con Delitto al Tatì RistoArt a Bari! Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio…chi sarà il colpevole? Sarai tu a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e l'interrogatorio che sottoporrai agli indiziati.

Il delitto sta per compiersi

Hai tempo sino al 2 Febbraio per prenotare il tuo tavolo investigativo! Mettiti alla prova e risolvi un misterioso giallo accompagnato da una prelibata cena e tante risate!

Tutti i signori detective sono invitati a vestirsi anni '50...Sarà più divertente!

TRAMA: Siamo negli anni ’50 nel night club “La Divina” di Jerry Mancuso. Laura, cameriera italiana di origini calabresi, stanca di lavorare tra tavoli fetidi e sudici clienti del bar “Drinka” della sua Trebisacce, ed impaurita del futuro che le si prospetta, decide di cambiare vita lontano da casa…

Nel bel mezzo di una succulenta cena avverrà un omicidio, chi sarà il colpevole? Sarai tu a scoprirlo attraverso il ritrovamento degli indizi e la fase di interrogatorio che sottoporrai agli indiziati! Vuoi provarci anche tu? Vieni a ridere con noi!''.

Tutte le info al link: http://www.falloconnoi.it

