Cena con Eclissi presso l'Agriturismo Fariello a Quasano

In occasione dell'evento astronomico del secolo, ovvero l'Eclisse di Luna, l'Agriturismo Fariello in collaborazione con MeteoToritto organizza una "Cena con Eclissi".



Obbligatoria la prenotazione a causa del numero limitato di posti.



Sarà allestito anche un un sito osservativo, con telescopio per dare a tutti i partecipanti la possibilità di guardare il nostro satellite e il pianeta Marte da molto vicino.

E tanto, tanto altro...



Cibo e Astronomia non sono mai state cosi vicine....

LE FASI DELL'ECLISSI TOTALE DI LUNA:

ore 19:14 (27 Luglio) ingresso in penombra

ore 20:24 ingresso nell'ombra

ore 22:22 eclissi totale

ore 23:12 inizio uscita dall'ombra

ore 00:19 (28 Luglio) ingresso in penombra

ore 01:28 conclusione del fenomeno