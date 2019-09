Lo spettacolo 'La cena dei cretini' in scena a Santeramo

Giovedi 10 OTTOBRE e Venerdi 11 OTTOBRE alle ore 21 “LA CENA DEI CRETINI” di Francis Veber Compagnia Teatrale “Compagnia Il Saltimbanco” di Santeramo in Colle (Bari)

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546

Scritta dal francese Francis Veber negli anni Novanta, “La cena dei cretini” è una delle commedie più famose al mondo. La trama è di grande impatto comico, in un crescendo di equivoci, gags e malintesi divertenti. Un’esilarante commedia la cui forza è nella semplicità e nella sua genuina comicità come si addice alle migliori commedie. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta "cena dei cretini", alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il “cretino” di turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione passando, per così dire, da vittima a carnefice. Creando una serie di problemi al suo potenziale anfitrione arriva quasi a mettergli in crisi il matrimonio. “La cena dei cretini” è un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vivere, loro malgrado. La forza di questa commedia sta proprio nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità e in quella punta di moralismo che non guasta. Si ride e si riflette senza accorgersene.