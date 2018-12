"Cena Degustazione cantina Giancarlo Ceci" da Lomoro - cucina sartoriale a Triggianello

presenta, in collaborazione con l' Azienda Agricoladi Ioanna Domenico e la cantina Giancarlo Ceci Agrinatura.Una cena raffinata e di gran gusto in cui il protagonista assoluto è il vino.- Entrée dello chef- Tartare di vitellino podolico, zoccolo di pane casereccio, dadolata di zucca e sponsali arrostiti- Pappardella fresca con vellutata di finocchio, zenzero, pomodoro secco e sfilaccetti di lonza- Costine di capretto da latte alle spezie con salsa alla birra, riduzione di cotto di fichi e bietolina al limone- Frutta di stagione- Coccola dolce di Natale dello chefVini in abbinamento:- APNEA BIANCO spumante metodo charmat da Pampanuto 2017- PARCHITELLO rosato DOCG 2017- ALMAGIA rosso DOC da Nero di Troia e Montepulciano 2016- PARCO MARANO rosso DOC Nero di Troia (barrique 14 mesi) 2015- DOLCE ROSALIA, Moscato di Trani DOC 2017Costo della cena (bevande e vini inclusi): 45 € a personaInfo e prenotazioni:t. 0802227248 / 3500066525C/da Scattone 916, Triggianello