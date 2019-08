A Loseto l'appuntamento con la 'Cena della terra'

Cittadini Primi è lieta di invitarvi ad una serata indimenticabile a base di cibo, musica, intrattenimento circondati dalla bellezza di una delle piazze più antiche e caratteristiche del IV Municipio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.



‼️È indispensabile comunicare l’adesione entro e non oltre il 6 settembre, scegliendo tra:

▪️una mail a cenadellaterra@libero.it,

▪️un messaggio privato alla pagina di Cittadini Primi ,

▪️un messaggio scritto al numero Whatsapp 393 665 7221.

Sarà necessario indicare un cognome ed il numero di persone partecipanti: questa operazione è necessaria per poter definire ed organizzare lo spazio necessario all’evento.‼️

Poche e semplici regole

✅Piatti pronti 🍽️

Cuciniamo tutti qualcosa: chi un primo, chi un secondo, chi un dolce…come in ogni festa che si rispetti, tutto è più bello se è condiviso. Portiamo piatti della tradizione, freddi o caldi l’importante è che siano pronti (per motivi di sicurezza non sarà possibile cucinare o riscaldare sul posto). Trasportiamo le pietanze in teglie e pirofile rigorosamente bianche ed ogni commensale porti posate, apribottiglie ed una bevanda a scelta;

✅Gli abiti 👕👗

Che cena sarebbe senza la scelta dell’abito adatto? Vestiamoci di bianco (in onore della nostra uva) e di giallo (in onore del nostro grano), avendo cura dei particolari e degli abbinamenti;

✅Rispettiamo l’ambiente ♻️

La Cena della Terra deve essere una festa innanzitutto per la città e per l’ambiente. Rispettiamo il luogo che ci ospiterà, avendo cura di lasciarlo pulito e ordinato. Non dimentichiamo di fare la differenziata e separare correttamente i rifiuti. Preferiamo piatti e bicchieri di ceramica (portati da casa) a quelli in plastica…la Terra non potrà che essercene grata! ;

✅L’organizzazione 😉

L’associazione Cittadini Primi si occuperà dell’organizzazione e dell’atmosfera! Al vostro arrivo troverete un lungo tavolo circondato da comodissime sedute di balle di fieno pronte ad ospitare tutti coloro che avranno aderito all’iniziativa.

Lo staff dell’organizzazione sarà lieto di accompagnarvi al tavolo e di aiutarvi con i posti a sedere.

✅Non solo cibo 🎶

Sono i dettagli a rendere indimenticabile una festa! Ad allietare la nostra serata non mancherà tanta buona musica eseguita dal vivo da cantare e ballare

👉 Non dimenticate di lasciare un Mi Piace sulla pagina Facebook dell’associazione Cittadini Primi per ricevere aggiornamenti e comunicazioni sull'evento