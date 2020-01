Cena di San Valentino in Puglia Arcade ricevimenti

Regala alla tua dolce metà un giorno speciale e incredibilmente romantico con la cena di San Valentino .

Nella romantica e suggestiva cornice della sala ricevimenti Arcade a Cassano delle Murge, potrai rivivere i momenti più emozionanti della tua storia d’amore ed esaltare ogni emozione con un gustoso menù che avvolge ogni sensazione. Una cena speciale per San Valentino in cui, ad ogni sapore è legata un’emozione e ad ogni piatto cresce l’emozione di viversi insieme.

Con la speciale partecipazione di Riccardo De Luca, Dj Set Nicola Chimienti in Collaborazione con Msc Wedding & Events



Scopri il menu' sul sito arcadericevimenti.com



Arcade Ricevimenti

Contrada Lago Gemolo s.n,

Cassano delle Murge BA

Telefono: 080 346 6098

arcadericevimenti.com