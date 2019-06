La cena di fine anno scolastico dell’IISS Oriani-Tandoi di Corato

Sabato 15 giugno nella Masseria Torre di Nebbia di Corato (Ba) si terrà la “Cena di Gala”, evento di fine anno scolastico, i cui i protagonisti saranno gli alunni dell’istituto alberghiero Tandoi di Corato, che avranno modo di vivere un’esperienza lavorativa completa, in cucina, in sala e nel ricevimento.

Questa iniziativa, che si caratterizza per la sua raffinatezza ed eleganza, giunge quest’anno alla quarta edizione e come ogni anno, si svolgerà nella suggestiva masseria, una struttura costruita interamente in pietra agli inizi del 1800 e sita nel cuore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, tra i partner e membro del comitato tecnico scientifico dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica dell’I.I.S.S. Oriani – Tandoi Angela Adduci.

Anche il menù sarà caratterizzato da prodotti di Corato, a km 0, gentilmente offerti dai numerosi sostenitori della scuola. Dal finger food iniziale, che si svolgerà al tramonto e sotto la grande quercia, al dolce i ragazzi, lontani dai banchi scolastici, dove sono stati per tutto l’anno impegnati con studio e pratica nelle aule, avranno la possibilità di vivere sul campo il lavoro del loro futuro, supportati dai docenti di “Cucina” Galena, Lagreca, Moramarco e Andresini, da quelli di “Sala”, Carlesso, Lemma Gigli e Vinci, dal docente di “Accoglienza turistica” Monaco e quelli di “Funzione strumentale” Forte e Rossella Piarulli.

Durante la cena, che avrà inizio alle 20:30, oltre a un piacevole sottofondo musicale, ci saranno vari interventi di esperti del settore come il noto chef Pietro Zito e Vittoria Cisonna, presidentessa del consorzio di professionisti pugliesi dell’ospitalità “La Puglia è servita”.

Masseria Torre di Nebbia – C.da Torre di Nebbia m 600 s.l.m - Corato (Ba)

Infotel: 0808721047

Inizio Evento: 19:00