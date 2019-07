Cena in bianco a Toritto

DATA DELL’EVENTO è il 3 Agosto 2019 e SUL VIALE DELLA CHIESA E ATTORNO LA ROTONDA DELLA MADONNA A QUASANO si svolgerà la cena in bianco



1)- POSSONO PARTECIPARE RESIDENTI E NON RESIDENTI DI QUASANO.



2)- PER ISCRIVERSI E’NECESSARIO METTERSI IN CONTATTO CON I COMPONENTI DIRETTIVO PROLOCO O TELEFONARE AI N.3473273466-3491527425-3272573299- 3505366536 O SCRIVERE A prolocotoritto@libero.it o seguire su Facebook.



3) - L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO SOLO A COLORO CHE AVRANNO CONTATTATO LA PROLOCO ED ESSERSI REGOLARMENTE ISCRITTI .



4) - E’ IMPORTANTE CHE IL NUMERO DEI COMMENSALI PARTECIPANTI ALLA CENA NON SIA PIU’ DEL NUMERO COMUNICATO AGLI ORGANIZZATORI.



5) - SI FA OBBLIGO DI ESSERE VESTITI IN BIANCO, DI PORTARE A SEGUITO LA CENA, TAVOLO, SEDIE, TOVAGLIATO, PIATTI E STOVIGLIE SEMPRE RIGOROSAMENTE DI COLORE BIANCO ALL’INSEGNA DEL’ELEGANZA E DELL’ESTETICA



6) - ALLESTIRE LA TAVOLA IN MODO ELEGANTE CON CANDELIERI, LUMI. FIORI TUTTO DI COLORE BIANCO. NON USARE POSATE, BICCHIERI O PIATTI IN PLASTICA

7) LA SISTEMAZIONE DEI TAVOLI AVVERRA’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00 LUNGO IL VIALE DELLA CHIESA



8) - L’AMORE PER QUASANO CI HA SPINTI AD ORGANIZZARE QUESTO EVENTO GIUNTO ALLA IV EDIZIONE E QUINDI ALLA FINE DELLA CENA TUTTI I RIFIUTI DEVONO RIGOROSAMENTE ESSRE CONFERITI IN MANIERA DIFFERENZIATA ALL’INSEGNA DELL’EDUCAZIONE, DELL’ETICA E DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE



9) - LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ‘ DI EURO 5,00 A PERSONA PER ORGANIZZAZIONE , ANIMAZIONE E ALLESTIMENTO AREA



10) – ALLA FINE DELLA CENA VERRA’ PREMIATO IL MIGLIOR TAVOLO E IL MIGLIOR MENU’ .



IL SUCCESSO DELL’EVENTO E’ NELLE VOSTRE MANI!