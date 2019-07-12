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Eventi / Cibo e Vino

Cena in bianco a Toritto

  • Dove
    Quasano
    Via Quasano
    Toritto
  • Quando
    Dal 03/08/2019 al 03/08/2019
    20.00-24.00
  • Prezzo
    € 5,00 N.3473273466-3491527425-3272573299- 3505366536 O SCRIVERE A prolocotoritto@libero.it o seguirci su Facebook.
  • Altre Informazioni
    Sito web
    facebook.com
Proloco Toritto-Quasano

DATA DELL’EVENTO è il 3 Agosto 2019 e SUL VIALE DELLA CHIESA E ATTORNO LA ROTONDA DELLA MADONNA A QUASANO si svolgerà la cena in bianco

1)- POSSONO PARTECIPARE RESIDENTI E NON RESIDENTI DI QUASANO.

2)- PER ISCRIVERSI E’NECESSARIO METTERSI IN CONTATTO CON I COMPONENTI DIRETTIVO PROLOCO O TELEFONARE AI N.3473273466-3491527425-3272573299- 3505366536 O SCRIVERE A prolocotoritto@libero.it o seguire su Facebook.

3) - L’ACCESSO SARA’ CONSENTITO SOLO A COLORO CHE AVRANNO CONTATTATO LA PROLOCO ED ESSERSI REGOLARMENTE ISCRITTI .

4) - E’ IMPORTANTE CHE IL NUMERO DEI COMMENSALI PARTECIPANTI ALLA CENA NON SIA PIU’ DEL NUMERO COMUNICATO AGLI ORGANIZZATORI.

5) - SI FA OBBLIGO DI ESSERE VESTITI IN BIANCO, DI PORTARE A SEGUITO LA CENA, TAVOLO, SEDIE, TOVAGLIATO, PIATTI E STOVIGLIE SEMPRE RIGOROSAMENTE DI COLORE BIANCO ALL’INSEGNA DEL’ELEGANZA E DELL’ESTETICA

6) - ALLESTIRE LA TAVOLA IN MODO ELEGANTE CON CANDELIERI, LUMI. FIORI TUTTO DI COLORE BIANCO. NON USARE POSATE, BICCHIERI O PIATTI IN PLASTICA
7) LA SISTEMAZIONE DEI TAVOLI AVVERRA’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00 LUNGO IL VIALE DELLA CHIESA

8) - L’AMORE PER QUASANO CI HA SPINTI AD ORGANIZZARE QUESTO EVENTO GIUNTO ALLA IV EDIZIONE E QUINDI ALLA FINE DELLA CENA TUTTI I RIFIUTI DEVONO RIGOROSAMENTE ESSRE CONFERITI IN MANIERA DIFFERENZIATA ALL’INSEGNA DELL’EDUCAZIONE, DELL’ETICA E DEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

9) - LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ‘ DI EURO 5,00 A PERSONA PER ORGANIZZAZIONE , ANIMAZIONE E ALLESTIMENTO AREA

10) – ALLA FINE DELLA CENA VERRA’ PREMIATO IL MIGLIOR TAVOLO E IL MIGLIOR MENU’ .

IL SUCCESSO DELL’EVENTO E’ NELLE VOSTRE MANI!

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