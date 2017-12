Le feste solidali: la Cena e il Pranzo di Capodanno degli Abbracci alle Piscine comunali

Anche quest’anno la cena di San Silvestro e il pranzo di Capodanno sono momenti all’insegna della solidarietà promossi dall’amministrazione comunale per consentire a chi è solo, o in difficoltà, di trascorrere queste giornate di festa in compagnia.

Sarà l’associazione InConTra ad occuparsi dell’allestimento degli spazi delle Piscine comunali, del coordinamento dei volontari e dell’accoglienza degli ospiti, mentre la Ladisa ristorazione offrirà gratuitamente gli alimenti e le bevande che saranno serviti dai volontari ai circa 400 ospiti attesi.

Entrambi gli appuntamenti, che rientrano nel programma del Natale a Bari 2017, godono del sostegno di Unicredit, banca tesoriera del Comune di Bari.

In queste ore l’associazione InConTra sta raccogliendo le adesioni dei volontari che saranno impegnati a servire ai tavoli: si può farlo inviando una mail con nome, cognome e contatto telefonico ad associazione.incontra@gmail. com, o un messaggio con le stesse informazioni sulla pagina facebook associazionevolontariatoincont ra o contattando telefonicamente gli organizzatori al 3385345870.

Su richiesta dell’amministrazione comunale, in entrambe le giornate l’AMTAB attiverà un servizio di trasporto gratuito che collegherà piazza Moro alle Piscine comunali secondo le modalità di seguito indicate:

31 dicembre

· ore 17:30 partenza da piazza Moro per le Piscine Comunali (ingresso via Portoghese)

· ore 22:00 partenza dalle Piscine Comunali per piazza Moro

1 gennaio

· ore 11:00 partenza da piazza Moro per le Piscine Comunali (ingresso via Portoghese)

· ore 14:00 partenza dalle Piscine Comunali per piazza Moro

Chiunque sia in possesso dei biglietti di invito per il pranzo del 31 dicembre o la cena del 1 gennaio potrà comunque utilizzare gratuitamente tutte le linee del trasporto pubblico locale.

Nell’occasione saranno consegnate duecento felpe acquistate dall’amministrazione comunale grazie al sostegno di Unicredit.

Di seguito i dettagli delle due giornate.

DOMENICA 31 DICEMBRE

h 17:30

briefing esplicativo per i volontari

h 18:00-21:00

Cena degli abbracci

IL MENU

· Antipasto misto: mozzarelle in carrozza, panzerottini, crocchette di patate, olive e mozzarelline;

· Primo: lasagne al forno con tritato di pollo,

· Secondo: polpettine di tacchino

· Contorni: patate al forno e insalata

· A seguire: frutta, pasticceria secca e fresca, pandoro/panettone

LUNEDÌ 1 GENNAIO

h 9:30-10:00

pulizia e allestimento sala

h 12:00-14:00

Pranzo del Nuovo anno

IL MENU

· Antipasto: mozzarelle in carrozza, panzerottini, crocchette di patate, olive e mozzarelline

· Primo: ravioli ricotta e spinaci in brodo

· Secondo: cosce di pollo al forno

· Contorno: patate al forno e insalata

· A seguire: frutta, pasticceria secca e fresca, pandoro/panettone