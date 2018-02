Cena di San Valentino con The Sixty Beat 2.0 Evolution al Palace Cafè

Partendo dal Beat Italiano anni ’60 passando per il rock degli anni ’70, i sintetizzatori degli anni ’80, gli anni ’90 fino ai giorni nostri, in chiave rock’n’roll, reggae & ska armonizzato a più voci, The Sixty Beat 2.0 EVOLUTION suoneranno e ci emozioneranno in acoustic version.

Un san Valentino scoppiettante d’amore e di ritmo: cena buffet, con la possibilità anche solo di bere e degustare i nostri favolosi cocktail e drink, mentre le note musicali, attraverso la macchina del tempo, faranno da cornice privilegiata.

Il duo è composto da Nicolai Carriere (voce e percussioni) e Rocco Solito (cori e chitarra).