Cena di San Valentino a Villa San Tommaso

Dove festeggiare San Valentino, se non nel luogo dove nascono i vostri sogni, il vostro cammino e le vostre emozioni?



Ecco la nostra proposta enogastronomica per la cena più romantica dell’anno.



Immergi il tuo cuore, nella casa dell’amore!



COLPO DI FULMINE

Welcome drinks

Canapes calde e fredde e finger foods all’americana



SGUARDI RUBATI

Il Bauletto di Vitellino con le gemme della Foresta

(ratatouille di funghi Porcini e Cardoncelli)

su cilindro di Melanzana piastrata e Salsa homemade aromatizzata



PRIMI INCONTRI

Il Risotto con perle di Astice, effluvio di Zenzero e Lime caramellato



I Cuori di Cupido con vellutata di Cardoncelli e brunoise di pomodorino



TENERI ABBRACCI

Le Onde di Branzino in crosta di Tarallo e Paprika dolce

su letto di crema di Zucca, caponatina del nostro orto al basilico e

il Gambero Reale in kataifi



BACI DI PASSIONE

Sorbetto Lemon Passion, decorato al Melograno



DOLCISSIMO AMORE

“Tuffo al cuore”





CARTA VINI

Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG - Terra Serena

Negroamaro Spumante Brut “Rosamaro” - Masseria Altemura

Alto Adige Gewürztraminer DOC “Sanct Valentin” - San Michele Appiano

Aglianico Rosato Irpinia DOC “Elbe” - D’antiche terre

Asti Spumante DOCG – Banfi

Franciacorta DOCG – Saten 61 – Berlucchi



Costo € 60,00 per persona

Riduzione baby (3-10 anni) 50%, menù dedicato con ludoteca e baby sitter

Riduzione Sposi San Tommaso 10%

MUSICA LIVE + DJ SET e ANIMAZIONE



Info e prenotazioni: info@santommaso.net oppure +39 080 426 5550