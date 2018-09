A Triggiano "Cena sotto le stelle" in modalità "Bring your own"

Evento organizzato dall''Associazione Culturale di Cittadinanza Attiva "L'Altra Via" con il patrocinio del Comune di Triggiano.

E' una cena in modalità "Bring your own", ossia ci si porta cibo e bevande da casa, a tutto il resto provvede l'organizzazione.

E' necessario prenotare dando il numero preciso dei partecipanti e vi sarà assegnato un tavolo.

Il giorno 22 settembre, entro le ore 20:15, non dovete far altro che recarvi al parco con il numero di prenotazione per essere accompagnati al vostro tavolo dove potrete tranquillamente cenare insieme ad altri cittadini.

Intrattenimento e musica live accompagneranno la cena.



COME SI PRENOTA:

Per prenotare o per avere maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/789000827936849/