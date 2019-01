Cena spettacolo con Barrio Viejo e Dani Osvaldo

BARRIO VIEJO feat. DANI OSVALDO - Appese le scarpette al chiodo, l’ex calciatore di Roma, Juventus e Inter, nonché della Nazionale, Daniel Pablo Osvaldo arriva sul palco del Wunderbarcafe’ con il suo nuovo progetto musicale i Barrio Viejo. L'appuntamento è per il prossimo 30 Gennaio 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Y5zAZsfz08c

Cena Spettacolo info. 080 801750



La band ha pubblicato il primo album “Liberación” per Sony Argentina ed ha da poco ultimato la registrazione del secondo LP che verrà pubblicato nei prossimi mesi.

Intanto la rock band capitanata dall'ex calciatore ha annunciato le prime date del tour internazionale ed il Wunderbarcafè è in elenco!

«Un sogno, sono felice». Parole normali se il personaggio in questione fosse una star della musica. Diverso se, a parlare, è un attaccante che ha vestito le maglie di Roma, Inter, Juventus e Nazionale. Pardon, un ex. Perché nel settembre 2016 ha detto basta a soli 30 anni. Scelta forte, clamorosa se si considerano le tante offerte respinte: «Quanti soldi dalla Cina, ma il calcio non era più il mio mondo. Solo un business senza passione che iniziavo a odiare». Errori, donne, doping e omosessualità. Persone importanti, nemici e band. Non basterebbe un libro per raccontare Pablo Daniel Osvaldo. Lo fa lui stesso. Perlomeno ci prova, in esclusiva per La Gazzetta dello Sport: «Ora c‘è la musica. Con Sergio, Taissen, Julen e Agustin abbiamo fondato i ‘Barrio Viejo’. Vorrei ci ascoltassero per il nostro valore, non per il mio nome».

DANIEL PABLO OSVALDO - VOCALS

AGUSTIN BLESA D'ANGELO - GUITAR

SERGIO VALL - DRUMS

TAISSEN FRANCISCO MARTIN - BASS

ingresso con cena info. 080 801750

Gallery