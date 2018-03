Cena spettacolo Matteo Borghi e party anni '90 al Trappeto

SABATO 24 MARZO



DOPPIO APPUNTAMENTO AL TRAPPETO

- CENA SPETTACOLO CON #MATTEOBORGHI e la sua band dalle 21.00 (prenotazioni al 3282677160)

- PARTY #MADEIN90 - Special Guest SANDRO TOFFI

PARTY '90® TRAPPETO ||



Arrivati al suo terzo appuntamento e' il party che ha spopolato in questa stagione invernale del TRAPPETO

Gli anni dei "Tranquillo siam qui noi",

con tutto il meglio degli ANNI '90

in una sola notte *ALL YOU CAN HIT*!



SPECIAL GUEST

SANDRO TOFFI



MADEIN90 e' la serata più amata e più richiesta da tutti voi... quella "ALL YOU CAN HIT"!

Canterai e Ballerai senza sosta *TUTTE LE HIT* degli ANNI '90/2000, quelle che ascoltavi in radio, nelle compilation, quelle che registravi nelle cassettine, quelle di cui provi nostalgia, quelle dei tuoi primi limoni in discoteca e quelle che ancora adesso ti fanno saltare!



DRESS CODE / MOOD consigliato:

BRITNEY SPEARS // SPICE GIRLS // BASKSTREET BOYS // BOY BAND // INVERNO // NEVE // ANNI '90 // CARTOONS // COSPLAY (non obbligatorio).

Sali a bordo della macchina del tempo e fai un tuffo nel passato!

Per una sera lasciati rapire dai ritmi frenetici di mostri sacri come 883, HADDAWAY, ROBERT MILES, SNAP!, SCATMAN, LA BOUCHE, CORONA, le "tamarrate di inizio anni 2000" di PREZIOSO, MOLELLA, GALA, AQUA, SOUNDLOVERS, EIFFEL 65, GIGI D'AGOSTINO, GABRY PONTE, VENGABOYS, BILLY MORE, MIMMO AMERELLI e tantissime altre perle!



Per una sera, assapora qualcosa di diverso, che ti faccia gridare e saltare!



DJ RESIDENT

Tonio Bonerba

Tony Loco

Walter Cutler & FiveP



GUEST FRIEND

Gaetano Gala



VOICE

Leo Siciliano



PERCUSSION LIVE

Vito Tribuzio



AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO ENTRO L'00.30 per tutti coloro che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!

INFO / PRENOTAZIONI PRIVE' 3282677160



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)

Gallery