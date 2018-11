Domenica 18 novembre alle ore 18.00 alla Casa di Pulcinella La cenerentola di Rossini in scena con i burattini. Una novità assoluta: un’operina comico musicale con burattini

Domenica 18 novembre 2018 ore 18.00 Teatro Casa di Pulcinella

Il Granteatrino e il Conservatorio N.Piccinni

Presentano

CENERENTOLA

Operina comico musicale con burattini

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase

burattini e pupazzi Natale Panaro su disegni originali di Emanuele Luzzati

messa in scena Paolo Comentale

ha collaborato all’allestimento Giulia Mininni

Cosa c'è di meglio di una favola come “Cenerentola” per avvicinare i bambini al magico mondo dell’opera? Nella veste musicale di Gioachino Rossini e nel libretto di Emanuele Luzzati il Granteatrino e il Conservatorio di Bari sono lieti di presentare Cenerentola. L’idea di presentare uno dei grandi titoli del repertorio operistico ridotti a dimensioni temporali e adattato a strutture drammaturgiche a misura di bambino, affidandoli alle fresche forze musicali del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e ai burattini del Granteatrino è una audace operazione culturale che ha l’obiettivo di avvicinare i piccoli al magico mondo del Teatro, della Musica e dell’Opera. Alla celebre fiaba si affiancano il genio di Rossini e delle sue musiche trascinanti, emozionanti, attualissime e le coinvolgenti “teste di Legno” della compagnia Granteatrino. Il melodramma giocoso, scritto da Rossini nel 1817, sarà proposto ai bambini in un adattamento per un’orchestra. Ecco la celebre fiaba della povera figliastra Cenerentola che vessata dalle perfide sorellastre riesce al fine a coronare il suo sogno d’amore sposando un ricco Principe.

Tutto risaputo? Ebbene la risposta è no!

Rossini riscrive interamente il libretto dell’opera Cenerentola inventando di sana pianta nuovi smaglianti personaggi a partire dal patrigno di Cenerentola il buffo Don Magnifico. E così via Rossini crea una indimenticabile galleria di personaggi comici e grotteschi, sfavillanti originali come il signor Dandini cameriere del bel principe Don Ramiro, il filosofo maestro del Principe di nome Alidoro e le due celeberrime figliastre Clorinda e Tisbe. Per rendere appieno la forza scenica dell’opera musicale siamo ricorsi alle figure del maestro Emanuele Luzzati. Lo scenografo genovese ha disegnato una preziosa galleria di personaggi ai quali ci siamo ispirati nella realizzazione dei burattini, delle scene e dei costumi. La musica composta per l’occasione ed eseguita dal vivo dagli alunni del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari conferisce al progetto un tocco di avvincente modernità.

Info tel. 080 534 46 60

BOTTEGHINO



Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo



Costo del biglietto unico spettacoli € 8,00



Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni