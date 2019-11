Cenone di San Silvestro a New Lions ricevimenti

La notte del 31 Dicembre è una notte speciale, da vivere in maniera unica e indimenticabile, per salutare il vecchio anno che va via e dare il benvenuto al nuovo anno ricco di buoni propositi.

Concludi in bellezza la fine del 2019 e brinda al 2020 in maniera originale con il Gran Cenone di San Silvestro presso la sala ricevimenti New Lions. Tante le sorprese per rendere semplicemente unica questa serata esclusiva: un menù ricco di prelibatezze gustose e ricercate, atmosfere divertenti e di gran “festa”, animazione avvincente, scenografie ricercate, musica e balli per trascorrere con amici e parenti la notte più folle dell’anno. Lasciati alle spalle ogni pensiero e inizia il nuovo anno in maniera serena e divertente, regalandoti una gran festa: il Gran Cenone di San Silvestro targato New Lions ti aspetta.



Scopri il menu sul sito www.newlionsricevimenti.com



New Lions Ricevimenti

Via Oliere e Saponiere Meridionali, 31

Molfetta BA

http://newlionsricevimenti.com/