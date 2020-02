A Gravina attività di informazione, conoscenza ed interscambio culturale con l'inaugurazione del centro interculturale “Caravan”

Si terrà Venerdì 21 Febbraio alle ore 17.30, presso il salone parrocchiale della chiesa San Matteo di Gravina in Puglia, l’inaugurazione del centro interculturale “Caravan”. Il fil rouge del programma previsto per il pomeriggio include, unitamente ai saluti istituzionali ed all’intervento di monsignor Giovanni Ricchiuti, “musica, dialoghi e sapori dal mondo”. Il centro e lo sportello ad esso collegato - già attivo dallo scorso novembre in piazza Benedetto XIII - nascono grazie ai fondi previsti ad hoc dal Piano Sociale di Zona, nell’ambito di un progetto di integrazione multi territoriale che coinvolge unitamente all’Ente locale, i Comuni di Altamura, Santeramo e Poggiorsini. Il servizio che comprende numerose attività di informazione, conoscenza ed interscambio culturale è gestito dall’associazione di volontariato “Fornello”, con il supporto di altre organizzazioni a scopo benefico, dislocate nei territori interessati dal progetto stesso. Per Gravina, sarà l’ “Opera Mariana del Samaritano ONLUS” a coordinare lo svolgimento delle iniziative connesse al “Caravan”.