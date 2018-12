Il Concerto “Beyond the colour” al centro culturale Casa Mandela

Appuntamento con la musica presso il centro culturale Casa Mandela, con un trio d’eccezione, Michele Giuliani, piano; Nando Di Modugno, chitarra; Rossella Giovannelli, voce e danza e il loro progetto “Beyond the colour”.

Il progetto di world music italo-etiope nasce nella culla dell’umanità, in Etiopia, nella terra dove si raccontano storie attraverso il vento e il cielo.

Beyond the colour nasce dalla necessità di far parlare l’anima.

Attraverso il suono, la danza e le parole, dà corpo alle emozioni, alle esperienze e alle immagini di un viaggio immaginario. Disegna scenari onirici dal Mediterraneo all’Africa, tra Italia ed Etiopia in un percorso

alla scoperta del ritmo nascosto della spiritualità, seguendo quella voce potentemente sussurrata dalla terra verso il cielo, oltre l’orizzonte, oltre i confini geografici, oltre le differenze e ... oltre il colore.

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e acquisto biglietti chiamare ai numeri 329/0753156 o 3738551144.