Laboratori, divertimento, musica, giochi e attività con il Centro Diurno “I ragazzi di don Bosco”

Quattro settimane di laboratori, divertimento, musica, giochi e attività. Al mattino dal lunedì al venerdì, in collaborazione con il Centro Diurno “I ragazzi di don Bosco”, l’Estate Ragazzi inizia alle ore 8,30 e termina alle 12,30 e prevede attività sportive: Calcio, Basket, Pallavolo, pallamano. Dopo una buona merenda, i ragazzi saranno coinvolti in laboratori educativi: canti brasiliani, ballo, cartapesta, braccialetti. Il martedì e il giovedì sono previste uscite al mare preso Canalone beach.

Al pomeriggio del 17 giugno, l'appuntamento è alle ore 17 presso l'Oratorio Redentore per dare inizio all'Estate Ragazzi che si svolgerà dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Novità di questo anno è il laboratorio di scherma che si svolgerà ogni martedì in collaborazione con l’APS Marcobaleno. Sono previste poi gite fuoriporta: la gita al parco acquatico di Metaponto, la festa degli Oratori salesiani pugliesi a Cisternino. Da segnalare anche il “pellegrinaggio in bici” da piazza Redentore alla Basilica di S. Nicola.

Il tema conduttore dell’Estate Ragazzi è il film d’animazione, OCEANIA. “Oceania si caratterizza per il rapporto profondo della protagonista con il mare – afferma don Francesco Preite, direttore dell’Oratorio salesiano Redentore - È l’oceano a scegliere Vaiana fin da piccola, riconoscendo in lei la capacità di ascoltare e rispettare la natura, trattandola come un essere vivente e un’amica da difendere. Nella scelta del tema, sollecitati dalla Laudato sì’ di Papa Francesco, è prevalsa la necessità di educare i ragazzi ad un rapporto sano con la natura, che non ammette atteggiamenti prepotenti e di sfruttamento, ma che consideri la stretta dipendenza che l’umanità ha con il creato”.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere in Oratorio, via Martiri d’Otranto 65 tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00. Per il programma dettagliato e tutte le informazioni si può visitare il sito: //redentorebari.donboscoalsud. it; oppure telefonare al 373.7269000 (Alessandra, Federica o Eleonora).